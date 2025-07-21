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13:57, 21 июля 2025Экономика

Евросоюз дал передышку рынку дизельного топлива

Bloomberg: Санкции против российского дизтоплива вступят в силу не раньше января
Кирилл Луцюк
Сюжет«Северный поток-2»:

Фото: Yves Herman / Reuters

Санкции Европейского союза (ЕС) против топлива, произведенного из российской нефти, вступят в силу не раньше января 2026 года. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По его данным, такие новости развеяли опасения некоторых экспертов относительно того, что новые санкции могут повысить напряженность на и так беспокойном рынке дизельного топлива.

Отмечается, что очередные рестрикции Брюсселя фактически запрещают один из основных способов обхода санкций в отношении поставок из РФ. Прежде крупные покупатели российской нефти, такие как Индия, могли перерабатывать этот углеводород, а затем продавать добытое топливо в Европу.

Как отметила аналитик Rabobank Флоренс Шмит, уточнения о сроках вступления в силу новых санкций дали передышку рынку дизельного топлива.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что постпреды стран Европейского союза согласовали 18-й пакет антироссийских санкций. Они включают в себя рестрикции против газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2», а также введение нового потолка цен на российскую нефть. Кроме того, речь идет о запрете на импорт из третьих стран нефтепродуктов, произведенных из российской нефти.

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