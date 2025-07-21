Путин определил роль ФСБ при заходе иностранных судов в российские порты

Иностранные суда могут зайти в морские порты России с согласия ФСБ. Об этом говорится в указе президента России Владимира Путина, опубликованном на портале правовых актов.
Также иностранным судам требуется разрешение от российских портов на заход. Порядок ужесточен главой государства в соответствии с законом «О военном положении».
Документ поручает ФСБ определить должностных лиц, которые будут согласовывать заходы иностранных судов в порты России. А правительство должно обеспечить реализацию нового порядка.
Прежде правила захода судов в российские порты определяло Министерство транспорта, причем особый порядок прибытия иностранных судов применялся только в случае близкого расположения порта с военно-морской базой.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин подписал закон о контроле научных организаций со стороны ФСБ.