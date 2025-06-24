ФСБ возьмет под контроль сотрудничество российских ученых с иностранцами

Подписан закон о контроле ФСБ за взаимодействием ученых с иностранцами

Президент России Владимир Путин подписал закон о контроле научных организаций со стороны ФСБ. Об этом в своем Telegram-канале сообщает издание «Коммерсантъ». Ведомство начнет контролировать научные организации.

Согласно указу, ФСБ сможет контролировать взаимодействие российских научных организаций с иностранными структурами. Силовики будут следить за сотрудничеством ученых из России с физическими и юридическими иностранными лицами. Подобный контроль позволит отслеживать передачу результатов научной деятельности за пределы страны не нарушая свободы научного творчества.

Ранее ФСБ получила поддержку правительства по проекту создания своих СИЗО.