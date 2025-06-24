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19:44, 24 июня 2025Силовые структуры

ФСБ возьмет под контроль сотрудничество российских ученых с иностранцами

Подписан закон о контроле ФСБ за взаимодействием ученых с иностранцами
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Razmik Zackaryan / URA.RU / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин подписал закон о контроле научных организаций со стороны ФСБ. Об этом в своем Telegram-канале сообщает издание «Коммерсантъ». Ведомство начнет контролировать научные организации.

Согласно указу, ФСБ сможет контролировать взаимодействие российских научных организаций с иностранными структурами. Силовики будут следить за сотрудничеством ученых из России с физическими и юридическими иностранными лицами. Подобный контроль позволит отслеживать передачу результатов научной деятельности за пределы страны не нарушая свободы научного творчества.

Ранее ФСБ получила поддержку правительства по проекту создания своих СИЗО.

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