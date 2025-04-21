ФСБ получила поддержку правительства по проекту создания своих СИЗО

Правительственная комиссия одобрила закон, который позволит ФСБ создавать собственные следственные изоляторы (СИЗО). Об этом сообщает ТАСС.
Согласно тексту документа, правительство России поддерживает закон при условии его доработки с учетом замечаний, касающихся внесения поправок в Уголовный, Уголовно-исполнительный и Уголовно-процессуальный кодексы. Поправки должны обеспечить функционирование нового закона.
Заместитель председателя правления Ассоциации юристов России Игорь Черепанов отметил, что, согласно законопроекту, в ведение ФСБ передадут только те следственные изоляторы, которые ранее уже находились в ведении ведомства.