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14:23, 21 апреля 2025Силовые структуры

ФСБ получила поддержку правительства по проекту создания своих СИЗО

ТАСС: В правительстве одобрили создание ФСБ своих СИЗО
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

Правительственная комиссия одобрила закон, который позволит ФСБ создавать собственные следственные изоляторы (СИЗО). Об этом сообщает ТАСС.

Согласно тексту документа, правительство России поддерживает закон при условии его доработки с учетом замечаний, касающихся внесения поправок в Уголовный, Уголовно-исполнительный и Уголовно-процессуальный кодексы. Поправки должны обеспечить функционирование нового закона.

Заместитель председателя правления Ассоциации юристов России Игорь Черепанов отметил, что, согласно законопроекту, в ведение ФСБ передадут только те следственные изоляторы, которые ранее уже находились в ведении ведомства.

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