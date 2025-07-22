В ЕС анонсировали 19-й пакет санкций против России

Глава МИД Франции Барро: ЕС начал работу над новым пакетом санкций против РФ

Европейский союз (ЕС) начал работу над 19-м пакетом экономических санкций против России. Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро в эфире радио France Inter.

«В прошлый четверг мы вместе с ЕС приняли масштабный пакет санкций, чтобы заставить [Россию] прекратить огонь. И мы пойдем еще дальше, потому что я уже попросил свои команды подготовить новый, еще более жесткий пакет санкций, чтобы заставить [Россию] сделать это», — сказал дипломат.

Он добавил, что речь идет о санкциях на уровне всего ЕС, а не только Франции, поскольку, по его словам, только объединенный экономический вес стран объединения позволит оказать давление на Москву.

Ранее Барро заявлял, что Париж сыграл ключевую роль в принятии 18-го пакета антироссийских санкций Европейского союза (ЕС). «Мы, европейцы, приняли беспрецедентные санкции против России и стран, оказывающих ей поддержку. Франция сыграла ключевую роль в принятии этого решения», — сказал глава французского МИД.