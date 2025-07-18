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14:05, 18 июля 2025Мир

Названа сыгравшая ключевую роль в принятии санкций ЕС против России страна

Барро: Париж сыграл ключевую роль в принятии 18-го пакета санкций ЕС против РФ
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Париж сыграл ключевую роль в принятии 18-го пакета антироссийских санкций Европейского союза (ЕС). Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро на своей странице в социальной сети X.

«Мы, европейцы, приняли беспрецедентные санкции против России и стран, оказывающих ей поддержку. Франция сыграла ключевую роль в принятии этого решения», — написал глава французского МИД.

Барро добавил, что ЕС и США надеются «принудить» Россию согласиться на прекращение огня.

18 июля постпреды стран Европейского союза согласовали 18-й пакет антироссийских санкций. По словам верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас, список ограничительных мер включает рестрикции против газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2», а также введение нового потолка цен на российскую нефть. Она назвала новые ограничения «одним из самых жестких пакетов санкций против России на сегодня».

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