Сальма Хайек пришла на вечеринку с 18-летней дочерью

Сальма Хайек пришла на вечеринку в Кенсингтонских садах с 18-летней дочерью Валентиной

Мексикано-американская актриса, кинорежиссер и продюсер Сальма Хайек с дочерью Валентиной пришла на вечеринку в Кенсингтонских садах в Лондоне. Снимки публикует E Online.

Знаменитость вышла в свет вместе с 18-летней наследницей, которую воспитывает с мужем-миллиардером Франсуа-Анри Пино. Девушка выбрала для появления на публике шелковый костюм, который состоял из топа-халтера асимметричного кроя и юбки длины макси.

В апреле в сети обсудили появление Сальмы Хайек с седыми волосами на научной премии. 59-летняя телезвезда предстала на красной дорожке в черном облегающем платье с цветочными аппликациями, пайетками и бархатными оборками на декольте. Пользователи сети обратили внимание на прическу знаменитости, а именно на седые волосы.