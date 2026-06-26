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10:07, 26 июня 2026Ценности

Сальма Хайек пришла на вечеринку с 18-летней дочерью

Сальма Хайек пришла на вечеринку в Кенсингтонских садах с 18-летней дочерью Валентиной
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Dave Benett / Getty images

Мексикано-американская актриса, кинорежиссер и продюсер Сальма Хайек с дочерью Валентиной пришла на вечеринку в Кенсингтонских садах в Лондоне. Снимки публикует E Online.

Знаменитость вышла в свет вместе с 18-летней наследницей, которую воспитывает с мужем-миллиардером Франсуа-Анри Пино. Девушка выбрала для появления на публике шелковый костюм, который состоял из топа-халтера асимметричного кроя и юбки длины макси.

В апреле в сети обсудили появление Сальмы Хайек с седыми волосами на научной премии. 59-летняя телезвезда предстала на красной дорожке в черном облегающем платье с цветочными аппликациями, пайетками и бархатными оборками на декольте. Пользователи сети обратили внимание на прическу знаменитости, а именно на седые волосы.

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