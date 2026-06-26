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10:07, 26 июня 2026Путешествия

Россиянам разъяснили новые правила въезда во Вьетнам

Посольство России во Вьетнаме: Электронные карты туристов не являются обязательными
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Huy Thoai / Shutterstock / Fotodom

Посольство России во Вьетнаме разъяснило соотечественникам, что новые правила въезда во Вьетнам пока не являются обязательными. Об этом говорится в Telegram-канале диппредставительства.

Речь идет об электронных картах прибытия, которые курортная страна Азии ввела с 22 июня. В посольстве добавили, что они действуют в тестовом режиме, поэтому на данный момент прохождение процедур пограничного контроля в аэропортах Вьетнама возможно без карт.

При этом туристам нужно быть готовыми по требованию представителей миграционной службы заполнить электронную декларацию на месте. Также отмечается, что в будущем карты прибытия должны статья обязательными.

О введении электронных карт стало известно 19 июня. Оформить их можно на портале миграционной службы Вьетнама не ранее, чем за 72 часа до въезда туда.

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