Главе ушедшего из России автогиганта пришлось извиняться

Reuters: Гендиректор Honda извинился перед инвесторами за плохие финансовые итоги

Генеральный директор Honda Тосихиро Мибе был вынужден извиниться перед акционерами компании за плохие финансовые результаты автопроизводителя. Об этом сообщило Reuters.

Оно отметило, что Honda до сих пор пытается оправиться от дорогостоящих стратегических ошибок после того, как в прошлом месяце зафиксировала свой первый годовой убыток за 70 лет. К такому результату привели расходы на реструктуризацию бизнеса по производству электромобилей в размере более девяти миллиардов долларов и конкуренция со стороны китайских соперников.

Извинения Мибе принесли результат, и акционеры одобрили его переназначение. Однако до этого Мибе подвергался жесткой критике со стороны бывших руководителей Honda. Бывший генеральный директор Нобухико Кавамото и вовсе призывал уволить генерального директора. Мибе корили за пренебрежение Китаем, крупнейшим в мире автомобильным рынком, а также за неудачную ставку на электромобили, которая привела к убыткам Honda.

В мае Honda впервые в своей истории закончила финансовый год с убытком. Речь тогда шла о сумме в 423,9 миллиарда иен (2,7 миллиарда долларов). Компании пришлось отказаться от многих планов по выпуску электрокаров, в том числе от тех, которые разрабатывались в рамках совместного предприятия с Sony.