Ушедший из России автогигант впервые в истории заявил об убытках

AP: Компания Honda понесла годовой убыток в 2,7 миллиарда долларов

Компания Honda Motor впервые в своей истории закончила финансовый год с убытком. Об этом сообщило Assotiated Press (AP).

Речь идет о сумме в 423,9 миллиарда иен (2,7 миллиарда долларов). Причиной такой динамики стала политика президента США Дональда Трампа, касающаяся электромобилей. В свою очередь, аналитики заявили, что, возможно, Honda двигалась в этом направлении слишком поспешно и амбициозно, хотя рынок был еще не готов. В результате компании пришлось отказаться от многих планов по выпуску электрокаров, в том числе от тех, которые разрабатывались в рамках совместного предприятия с Sony. Как гласит официальное заявление Honda, спрос на электромобили значительно снизился из-за отмены экологических норм в США и других факторов.

Речь идет о том, что нынешняя администрация Белого дома сократила программы стимулирования использования электромобилей и приостановила выделение средств штатам, желающим увеличить количество зарядных станций. Даже резкий рост цен на бензин из-за войны в Иране не заставил Вашингтон передумать.

Летом прошлого года Honda заявила, что пошлины, введенные властями США, обернулись резким падением ее прибылей. С апреля по июнь 2025 года чистая прибыль этой корпорации снизилась на 50,2 процента.