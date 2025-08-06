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14:33, 6 августа 2025Экономика

Обрушилась прибыль японского автогиганта

Honda: Во II квартале прибыль компании упала больше чем на 50 процентов
Кирилл Луцюк

Фото: Nathan Denette / Globallookpress.com

Пошлины, введенные властями США, обернулись падением прибылей японского автомобильного гиганта Honda Motor. Об этом сказано в финансовых документах компании.

Оказалось, что с апреля по июнь 2025 года чистая прибыль этой корпорации снизилась на 50,2 процента, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года. Достигнутый результат оценивается примерно в 1,33 миллиарда долларов. Кроме того, операционная прибыль упала на 49,6 процента, до 1,65 миллиарда долларов.

Помимо пошлин США, авторы отчета сетуют на негативные последствия колебаний валютных курсов.

В июне сообщалось, что Honda отзовет с американского рынка 259 тысяч 33 автомобиля из-за неисправной педали тормоза, которая, как оказалось, может смещаться и мешать торможению.

В конце мая исполнительный директор Honda Тосихиро Мибе заявил об огромном влиянии тарифной политики США на финансовые результаты компании. Тогда он заявил о дополнительных расходах в 650 миллиардов иен (4,5 миллиарда долларов) и сокращении инвестиционных планов.

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