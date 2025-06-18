Автогигант решил отозвать больше четверти миллиона машин

Reuters: Honda отзовет в США почти 260 тысяч автомобилей

Honda отзовет с американского рынка 259 тысяч 33 автомобиля. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на Национальную администрацию безопасности дорожного движения США.

Причиной такого решения стала неисправная медаль тормоза, которая, как оказалось, может смещаться и мешать торможению. Как следствие, это повышает риск аварий или травм. Есть данные, что отзывать будут автомобили Acura TLX 2021–2025 годов, Acura MDX 2023–2025 годов и Honda Pilot 2023–2025 годов.

В начале июня сообщалось, что Ford Motor Co собрался отозвать почти 64 тысячи компактных пикапов из-за проблем с индикаторами подушек безопасности. Аналогичное решение принято в отношении почти полумиллиона внедорожников Explorer.

А в конце марта компания Tesla отозвала в США все произведенные и проданные ею за первые 15 месяцев автомобили Cybertruck из-за проблемы безопасности, с которой так и не удалось справиться.