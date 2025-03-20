Компания Маска отозвала десятки тысяч пикапов Cybertruck

Bloomberg: Tesla отозвала больше 46 тысяч проданных автомобилей Cybertruck

Компания Tesla отозвала в США все произведенные и проданные ею за первые 15 месяцев автомобили Cybertruck из-за проблемы безопасности, которую ей не удалось решить. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Оказалось, что один процент из 46 096 пикапов, которые будут отозваны, имеют опасный дефект. Дело в том, что стальная панель отделки Cybertruck присоединяется к автомобилю с помощью клея, который из-за влияния окружающей среды может перестать выполнять свою задачу. Иными словами, этот декоративный элемент может оторваться во время поездки и создать опасность для остальных участников дорожного движения.

Издание отмечает, что Tesla уже отзывала Cybertruck шесть раз. За год акции этой компании упали на 42 процента.

Ранее сообщалось, что за последние три месяца капитализация Tesla упала на 700 миллиардов долларов, чем уже успели воспользоваться некоторые трейдеры, заработавшие на этом 16,2 миллиарда долларов.

Между тем капитализация главного конкурента Tesla, китайского автопроизводителя BYD, рекордно выросла. Тем временем инвесторы все сильнее сомневаются в исполнимости тех обещаний, которые раздает владелец Tesla Илон Маск.