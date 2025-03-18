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12:46, 18 марта 2025Экономика

Акции главного конкурента Tesla взлетели

Китайский автопроизводитель BYD рекордно подорожал из-за ультрабыстрой зарядки
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Капитализация китайского автопроизводителя BYD рекордно выросла после того, как компания представила ультабыструю зарядку Super e-Platform для электромобилей. Стоимость акции выросла на пять процентов, до 408,8 гонконгского доллара, пишет «Коммерсантъ».

Такой результат наблюдается на фоне обвала акций американского производителя электромобилей Tesla, главным конкурентом которого и считается BYD. Акции компании Илона Маска падают на фоне неопределенности перспектив, стареющего модельного ряда и сомнений инвесторов в реальности обещаний, которые уже не один год дает гендиректор.

В BYD обещают, что их платформа позволит заряжать батареи с той же скоростью, с которой происходит заправка бензиновых двигателей. Основатель компании Ван Чуаньфу заверил, что пяти минут будет достаточно для передвижения на расстояние 400 километров. Для сравнения, самая быстрая Tesla Supercharger V4 позволяет проехать 275 километров после 15 минут зарядки.

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Также китайский производитель анонсировал создание собственной сети зарядных станций с применением новой технологии. Речь идет о более чем четырех тысячах заправок. Также компания представила совместимые с новой технологией электромобили.

Ранее сообщалось, что акции Tesla рухнули ниже того уровня, на котором торговались до победы на выборах действующего президента США Дональда Трампа. Маск за время предвыборной кампании стал одним из главных сторонников республиканца, и благодаря ожиданиям от перспектив их сотрудничества к концу года капитализация автопроизводителя взлетела в два раза.

Однако в 2025-м инвесторы обратили внимание на падение продаж компании на основных рынках, в том числе связанного с ухудшением отношения к Маску, отсутствие внятных сроков появления новинок и слишком большую занятость миллиардера в политических делах. Кроме того, оказалось, что администрация Трампа не спешит давать преференции компании, а решения по пошлинам в отношении соседних стран могут негативно сказаться на прибыли.

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