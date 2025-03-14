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14:37, 14 марта 2025Экономика

В компании Илона Маска увидели угрозу в тарифах Трампа

Standard: Последствия тарифов Трампа на импорт могут нанести ущерб Tesla
Вячеслав Агапов
Илон Маск

Илон Маск. Фото: David Swanson / Reuters

Импортные пошлины американского президента Дональда Трампа могут нанести ущерб Tesla. О возможной угрозе компании Илона Маска сообщает The Standard.

Представители компании увидели риски появления ответных тарифов и потому обратились к администрации Трампа с просьбой рассмотреть последствия его политики для других отраслей.

«Хотя Tesla признает и поддерживает важность честной торговли, оценка, проведенная Министерством торговли США, потенциальных действий по исправлению несправедливой торговли должна также учитывать экспорт из Соединенных Штатов», — предупреждают в компании.

Представители Tesla отмечают, что американские экспортеры «по своей природе» подвержены непропорциональным последствиям, которые возникают в ответ на торговые действия США. Так, например, недавние меры США привели к немедленной реакции со стороны ряда стран, повысивших тарифы на импортные электрокары.

Трамп рассматривает возможность введения значительных пошлин на транспортные средства и запчасти, произведенные по всему миру, в начале апреля. Однако, предупреждают в производителе электрокаров, даже при агрессивной локализации цепочки поставок «некоторые детали и компоненты трудно или невозможно найти в Соединенных Штатах».

Новый президент США не раз критиковал ЕС за его отношение к сотрудничеству США и призывал европейцев «восполнить свой огромный дефицит» за счет крупномасштабных закупок американских энергоресурсов. Целью масштабного введения импортных пошлин в Вашингтоне называют восстановление производственной базы в США. Как заявил глава Минфина страны Скотт Бессент, речь в связи с тарифами не идет о стремлении к прибыли.

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