Автогигант решил отозвать почти полмиллиона внедорожников

Reuters: Ford отзывает 492 тысячи внедорожников и 64 тысячи пикапов

Автогигант Ford Motor Co отзывает 63 898 компактных пикапов. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на Национальную администрацию безопасности дорожного движения (NHTSA).

Причиной принятого решения стали проблемы с индикаторами подушек безопасности, на которые дилеры теперь собираются установить специальные фиксаторы. Кроме того, Ford отзывает 492 145 внедорожников Explorer. Здесь сыграли роль опасения, связанные с возможным отсоединением обивки средней стойки двери водителя и переднего пассажира во время движения.

В марте компания Tesla отозвала в США все произведенные и проданные ею за первые 15 месяцев автомобили Cybertruck из-за опасного дефекта. Дело в том, что приклеиваемая стальная панель отделки Cybertruck может оторваться во время поездки и создать опасность для остальных участников дорожного движения.