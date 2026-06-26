Раскрыта принесшая 200 миллионов рублей криминальная схема в автостраховании России

«Лента.ру»: Банда автомошенников из Московского региона заработала ₽200 млн на КАСКО

Одно из крупнейших организованных преступных сообществ (ОПС), действовавших на столичном рынке автострахования, причинило ущерб страховым компаниям на 200 миллионов рублей. Подробности схемы выяснил корреспондент «Ленты.ру» Игорь Надеждин.

По данным следствия, банду создали два сводных брата: один из них два десятка лет занимался автобизнесом, второй был сотрудником независимой автоэкспертной фирмы. В мошеннической схеме использовались минивэны Mercedes-Benz V-class, которые оформляли на номинальных владельцев, а затем сажали за руль безногого каскадера. Он разбивал автомобили о дерево, и мошенники получали деньги по страховой.

Об их задержании в феврале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

О том, как действовало крупное ОПС и как неуловимых мошенников разоблачили из-за одной ошибки, можно прочитать здесь.