Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеЧМ 2026СтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
10:00, 26 июня 2026Спорт

На чемпионате мира 2026 года установили рекорды по забитым мячам и посещаемости

На чемпионате мира 2026 года установлен рекорд по голам, команды забили 177 мячей
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Nathan Ray Seebeck / Imagn Images / Reuters

Участники чемпионата мира 2026 года обновили рекорд мундиалей по забитым мячам. Об этом сообщает Sport24.

После 15 игровых дней команды забили 177 мячей. Предыдущий рекорд был установлен на чемпионате мира-2022 в Катаре, тогда сборные отличились 172 раза за весь турнир.

Кроме того, у нынешнего чемпионата мира рекордная посещаемость — 3,6 миллиона зрителей. Предыдущий рекорд установили на ЧМ-1994. Тогда матчи турнира в США посетили более 3,5 миллиона.

Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Сборная России не принимает в нем участие, поскольку она отстранена от международных соревнований с 2022 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия пережила рекордную атаку ВСУ. Украина выпустила больше 600 дронов, есть разрушения на промышленном предприятии

    Московская молодежь бросила пить

    Главе ушедшего из России автогиганта пришлось извиняться

    В российском регионе похитили 11-летнего мальчика

    Россиянам разъяснили новые правила въезда во Вьетнам

    В древнем круге друидов нашли труп после праздника солнцестояния

    Сальма Хайек пришла на вечеринку с 18-летней дочерью

    Раскрыта принесшая 200 миллионов рублей криминальная схема в автостраховании России

    Катя Лель ответила на предложение спасти ее от инопланетян

    На чемпионате мира 2026 года установили рекорды по забитым мячам и посещаемости

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok