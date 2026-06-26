На чемпионате мира 2026 года установили рекорды по забитым мячам и посещаемости

Участники чемпионата мира 2026 года обновили рекорд мундиалей по забитым мячам. Об этом сообщает Sport24.
После 15 игровых дней команды забили 177 мячей. Предыдущий рекорд был установлен на чемпионате мира-2022 в Катаре, тогда сборные отличились 172 раза за весь турнир.
Кроме того, у нынешнего чемпионата мира рекордная посещаемость — 3,6 миллиона зрителей. Предыдущий рекорд установили на ЧМ-1994. Тогда матчи турнира в США посетили более 3,5 миллиона.
Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Сборная России не принимает в нем участие, поскольку она отстранена от международных соревнований с 2022 года.