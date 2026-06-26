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10:07, 26 июня 2026Из жизни

В древнем круге друидов нашли труп после праздника солнцестояния

В Великобритании мужчину убили в древнем каменном круге во время солнцестояния
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Chokniti-Studio / Shutterstock / Fotodom

В Великобритании мужчину без признаков жизни нашли в каменном круге бронзового века на следующий день после летнего солнцестояния. Об этом сообщает Daily Mail.

26-летнего мужчину обнаружили 23 июня на территории памятника эпохи ранней бронзы «Девять леди» в деревне Стэнтон-Лис. Каменное кольцо возрастом около четырех тысяч лет, по легенде, изображает девять девушек, превращенных в камень за танцы в воскресенье, и традиционно служит местом встреч друидов и неоязычников во время праздника солнцестояния.

Полиция арестовала 41-летнего подозреваемого. Правоохранители разыскивают возможных очевидцев, которые собирались у древнего сооружения с 19 по 23 июня, чтобы отметить самый длинный день в году. Следователи уверены, что кто-то из них мог видеть или слышать что-то важное.

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