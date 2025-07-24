Мужчина принес в жертву шестилетнего племянника в надежде вернуть жену

В Индии мужчина убил шестилетнего племянника в ходе ритуала, чтобы вернуть жену

В Индии мужчина захотел вернуть бросившую его жену и устроил ритуал с жертвоприношением. Об этом сообщает Indian Express.

Случай произошел в деревне Сарай Калан, расположенной у границы штатов Раджастан и Харьяна. 38-летний Маной Праджапат обратился к колдуну по имени Сунил в надежде «получить контроль» над женой. Колдун заявил, что богиня Кали требует жертвы, и велел: «Ты должен принести в жертву своего племянника».

Для ритуала отцу требовалось к полуночи добыть кровь и сердце ребенка, а также 12 тысяч рупий (около 10,8 тысячи рублей). Праджапат послушал колдуна и расправился с шестилетним племянником 19 июля, а затем попытался скрыть преступление.

По информации полиции, жена ушла от Праджапата из-за его пристрастия к наркотикам. «Он хотел вернуть ее с помощью ритуала», — пояснил старший офицер Махавир Сингх. Тело нашли в заброшенном доме после длительных поисков. И Праджапата, и колдуна задержали.

Ранее сообщалось, что в США мужчина вломился в дом бывшего коллеги через окно, чтобы провести обряд экзорцизма над якобы находящейся в доме женщиной с помощью CD-диска. Прибывшие полицейские нашли на месте происшествия мужчину в крови.

