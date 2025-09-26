Мир
В Кремле оценили возможность починить взорванный «Северный поток»

Песков: Взорванные трубы «Северного потока» можно починить
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Danish Defence Command / Handout / Reuters

Взорванные трубы «Северного потока» можно починить, хотя со временем они приходят в негодность. Возможность ремонта газопровода оценил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Возможно наверняка починить и взорванные нитки. Хотя она, собственно, находясь в том состоянии поврежденном, в котором находится, она постепенно приходит в негодность» — заявил представитель Кремля.

Ранее старший научный сотрудник Группы комплексных исследований Балтийского региона Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН Игорь Жуковский в беседе с «Лентой.ру» отметил, что подрыв «Северного потока» могла осуществить команда со специальной военной подготовкой. При этом приказ подорвать трубопровод, по мнению политолога, военным отдавали политики, и в ближайшее время станут известны как исполнители, так и те, кто им приказывал.

