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12:08, 22 февраля 2023Интернет и СМИ

Пользователям сообщили о новой возможности WhatsApp

WABetaInfo: в WhatsApp появится возможность создания новостной рассылки

Фото: Nathan Dumlao / Unsplash

В мессенджере WhatsApp появится возможность создания новостной рассылки. О разработке новой функции пользователям сообщили специалисты портала WABetaInfo.

По их словам, благодаря новой возможности люди и организации смогут делиться новостями с пользователями мессенджера. Отмечается, что в рассылках не будет сторонней рекламы, все сообщения будут отображаться в хронологическом порядке.

Нововведение обнаружили в версии мессенджера 2.23.5.3 для устройств Android. Как уточнили специалисты портала, пока функция находится на ранней стадии разработки. Когда она станет доступна для широкого круга пользователей, неизвестно.

Ранее в WhatsApp появилась новая функция, связанная с видеозвонками. Разработчики мессенджера внедрили режим видеозвонка «картинка в картинке», который позволяет пользователям общаться в видеоформате и одновременно пользоваться сторонними приложениями.

Перед этим сообщалось, что в WhatsApp усовершенствовали редактор фото, добавив в него новые возможности. Теперь пользователи мессенджера могут быстро переключаться между различными шрифтами, а также менять цвет фона текста.

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Евгения Наумова
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