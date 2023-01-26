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20:31, 26 января 2023Интернет и СМИ

В WhatsApp усовершенствовали одну функцию

Мессенджер WhatsApp усовершенствовал редактор фото, добавив три новых возможности

Фото: Dimitri Karastelev / Unsplash

Разработчики популярного мессенджера WhatsApp усовершенствовали редактор фото, добавив в него три функции. О новых возможностях редактора сообщает портал WABetaInfo.

По данным специалистов, обновление включает три новые функции для улучшения редактора. Первая заключается в возможности быстрого переключения между различными шрифтами. Теперь варианты шрифта представлены прямо над клавиатурой.

Вторая функция предоставляет возможность изменить выравнивание текста. Благодаря ей можно будет выровнять текст по левому краю, по центру и по правому краю.

С помощью третьей функции пользователи смогут изменить цвет фона текста. Отмечается, что данное нововведение призвано улучшить восприятие надписей.

На данный момент обновление доступно только в бета-версии 2.23.3.4 для Android. Когда усовершенствованный редактор станет доступен широкому кругу пользователей, не уточняется.

Ранее сообщалось, что WhatsApp ввел возможность отправлять сообщения самому себе. Благодаря обновлению пользователи смогут отправлять самим себе быстрые заметки, напоминания, ссылки, фотографии и просматривать эти сообщения на различных устройствах.

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Денис Савосин
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