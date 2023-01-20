В популярном мессенджере появилась функция отправки сообщений самому себе

Мессенджер WhatsApp добавил функцию отправки сообщений самому себе

Мессенджер WhatsApp ввел возможность отправлять сообщения самому себе. Об этом пишет портал Verge.

Отмечается, что функция стала доступна на этой неделе. Пользователи смогут отправлять самим себе быстрые заметки, напоминания, ссылки, фотографии и просматривать эти сообщения на различных устройствах.

Такая опция уже была доступна на других платформах, в частности в Telegram, «ВКонтакте» и других социальных сетях.

Кроме того, в обновлении WhatsApp теперь есть возможность вести поиск в чате по дате.

Ранее стало известно, что в WhatsApp появилась возможность отправлять фотографии в их оригинальном качестве. В сервисе появится соответствующая иконка, благодаря которой пользователи при отправке смогут выбирать качество изображения.