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14:01, 20 января 2023Интернет и СМИ

В WhatsApp появится долгожданная функция

Мессенджер WhatsApp позволит отправлять фотографии в их оригинальном качестве

Фото: Shutterstock

Популярный мессенджер WhatsApp позволит пользователям отправлять фотографии в их оригинальном качестве. О долгожданной возможности сообщает WABetaInfo.

В сервисе появится соответствующая иконка, благодаря которой пользователи при отправке смогут выбирать качество изображения. Отмечается, что в настройках мессенджера уже сейчас присутствует опция, позволяющая посылать фотографии в «наилучшем» качестве, однако даже в этом случае качество изображения фактически ухудшается.

То, что WhatsApp работает над внедрением новой возможности, издание обнаружило благодаря обновлению бета-версии мессенджера на базе Android. Функция находится на стадии разработки, ожидается, что она появится в будущем обновлении приложения.

Ранее стало известно, что пользователи WhatsApp смогут блокировать незнакомые и нежелательные контакты непосредственно в списке чатов. Уточнялось, что мессенджер также работает над тем, чтобы кнопка для блокировки отображалась прямо во всплывающих уведомлениях о новом сообщении.

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Маргарита Щигарева
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