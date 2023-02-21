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09:33, 21 февраля 2023Интернет и СМИ

Пользователям WhatsApp стала доступна новая возможность

В WhatsApp стал доступен режим видеозвонка «картинка в картинке»

Фото: Unsplash

Пользователям мессенджера WhatsApp стала доступна новая возможность, связанная с видеозвонками. Об этом стало известно специалистам портала WABetaInfo.

По данным ресурса, разработчики мессенджера внедрили режим видеозвонка «картинка в картинке», который позволяет разговаривать в видеоформате и одновременно пользоваться сторонними приложениями. При сворачивании экран звонка превращается в небольшое плавающее окно, которое можно перемещать по экрану.

Отмечается, что новая функция уже доступна для пользователей, которые установили версию WhatsApp 23.3.77 для операционной системы iOS. Кроме того, это обновление позволяет использовать некоторые другие функции: возможность прикреплять подпись к документам, а также добавлять более длинные описания для групп.

Ранее сообщалось, что пользователи WhatsApp смогут переводить голосовые сообщения в текст. Нововведение обнаружили в бета-версии мессенджера под номером 23.3.0.73 для устройств на базе Android.

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Олег Давыдов
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