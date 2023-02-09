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10:25, 9 февраля 2023Интернет и СМИ

Пользователям WhatsApp рассказали о новой функции

В мессенджере WhatsApp появится функция перевода голосовых сообщений в текст

Фото: Jenny Ueberberg / Unsplash

Пользователи мессенджера WhatsApp смогут переводить голосовые сообщения в текст. О разработке соответствующей функции рассказали специалисты портала WABetaInfo.

О внедрении возможности расшифровки аудиосообщений в WhatsApp задумались еще осенью 2021 года, однако по неизвестным причинам работа над новой функцией была прервана. Теперь же стало известно, что разработчики мессенджера тестируют эту опцию.

Нововведение обнаружили в бета-версии мессенджера под номером 23.3.0.73 для устройств на базе Android. Также специалисты заметили уведомление, которое будет появляться в случае, если голосовое сообщение не удалось перевести в текст. Среди причин, указанных в уведомлении, — невозможность распознать речь и несоответствие языка транскрипции языку системы.

Специалисты WABetaInfo подчеркивают, что расшифровка аудиосообщений происходит только на устройстве и никто, кроме собеседников, не будет иметь доступ к этой информации. Когда новая функция станет доступна для широкого круга пользователей, пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что в WhatsApp появится функция создания отложенных звонков в групповых чатах. По данным WABetaInfo, пользователи смогут назначать дату и время отложенного звонка.

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Евгения Наумова
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