В WhatsApp появится новая функция

В WhatsApp появится функция создания отложенных звонков в групповых чатах

Популярный мессенджер WhatsApp работает над внедрением функции планирования звонков в групповых чатах. О новой возможности стало известно порталу WABetaInfo.

При выборе опции пользователь сможет назначать дату и время отложенного звонка, а также его название. Отмечается, что участникам группового чата придут уведомления о создании запланированного звонка и его начале.

Функция появилась в бета-версии мессенджера на Android. Пока неизвестно, когда она станет доступна большинству пользователей.

Ранее сообщалось, что WhatsApp улучшит функцию отправки медиафайлов. Мессенджер позволит посылать до 100 медиафайлов в одном сообщении. Отмечается, что сейчас пользователи могут отправлять таким образом только 30 фото и видео.

Перед этим стало известно, что в WhatsApp также внедрят возможность закрепления сообщений в личных переписках и групповых чатах.