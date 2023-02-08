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10:16, 8 февраля 2023Интернет и СМИ

В WhatsApp появится новая функция

В WhatsApp появится функция создания отложенных звонков в групповых чатах

Фото: unsplash

Популярный мессенджер WhatsApp работает над внедрением функции планирования звонков в групповых чатах. О новой возможности стало известно порталу WABetaInfo.

При выборе опции пользователь сможет назначать дату и время отложенного звонка, а также его название. Отмечается, что участникам группового чата придут уведомления о создании запланированного звонка и его начале.

Функция появилась в бета-версии мессенджера на Android. Пока неизвестно, когда она станет доступна большинству пользователей.

Ранее сообщалось, что WhatsApp улучшит функцию отправки медиафайлов. Мессенджер позволит посылать до 100 медиафайлов в одном сообщении. Отмечается, что сейчас пользователи могут отправлять таким образом только 30 фото и видео.

Перед этим стало известно, что в WhatsApp также внедрят возможность закрепления сообщений в личных переписках и групповых чатах.

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Маргарита Щигарева
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