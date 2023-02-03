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10:39, 3 февраля 2023Интернет и СМИ

Стало известно о новой функции WhatsApp

WABetaInfo: в WhatsApp появится возможность закреплять сообщения в чатах

Фото: Jonas Leupe / Unsplash

В популярном мессенджере WhatsApp появится новая возможность, связанная с чатами. О разработке новой функции стало известно специалистам портала WABetaInfo.

По данным портала, пользователи мессенджера смогут закреплять сообщения в личных переписках и групповых чатах. Нововведение обнаружили в бета-версии WhatsApp под номером 2.23.3.17 для устройств на базе Android.

Отмечается, что благодаря новой функции участники беседы смогут легко и быстро находить важные сообщения. Когда эта возможность станет доступна для всех пользователей WhatsApp, пока неизвестно.

Ранее сообщалось о другой функции, которая скоро появится в WhatsApp. Как выяснили специалисты WABetaInfo, пользователи мессенджера смогут оставлять реакции в группах объявлений, в которых сообщения разрешено отправлять только администраторам сообществ.

Перед этим стало известно, что WhatsApp позволит отправлять фотографии в их оригинальном качестве. В приложении появится соответствующая иконка, с помощью которой пользователи смогут выбирать качество изображения при отправке.

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Евгения Наумова
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