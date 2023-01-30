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09:34, 30 января 2023Интернет и СМИ

В WhatsApp появится новая функция

В WhatsApp появится функция отправки реакций в группах для объявлений

Фото: Unsplash

Пользователям популярного мессенджера WhatsApp на базе iOS станет доступна возможность отправки реакций в группах, предназначенных для объявлений. О разработке новой функции стало известно специалистам портала WABetaInfo.

По информации издания, в WhatsApp появится функция отправки реакции в группы объявлений, в которых сообщения могут отправлять только администраторы сообществ. При этом при отправке реакции для остальных пользователей номер телефона отправителя реакции будет скрыт.

Возможность отправки реакции в группы объявлений находится на стадии разработки. Ожидается, что она появится в одном из будущих обновлений приложения.

Ранее сообщалось, что WhatsApp позволит отправлять фотографии в их оригинальном качестве. В сервисе появится соответствующая иконка, благодаря которой пользователи при отправке смогут выбирать качество изображения.

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Олег Давыдов
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