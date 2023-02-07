В WhatsApp улучшат одну функцию

В WhatsApp появится возможность отправки до 100 медиафайлов в одном сообщении

Разработчики популярного мессенджера WhatsApp планируют улучшить одну функцию, связанную с отправкой медиафайлов. Об этом стало известно специалистам WABetaInfo.

По данным портала, в мессенджере появится возможность отправлять до 100 медиафайлов в одном сообщении. Отмечается, что сейчас пользователи могут переслать зараз только 30 фото и видео.

Нововведение обнаружили в бета-версии мессенджера под номером 2.23.4.3 для Android. Как утверждают эксперты, благодаря улучшенной функции пользователи наконец смогут делиться с собеседниками целыми альбомами. Когда новая возможность станет доступна для всех, кто пользуется WhatsApp, пока неизвестно.

Ранее сообщалось о другой возможности, которая скоро появится в WhatsApp. Как рассказали в WABetaInfo, пользователи смогут закреплять сообщения в личных переписках и групповых чатах. С помощью этой функции участники беседы смогут легко и быстро находить важные сообщения.

Перед этим стало известно, что пользователи WhatsApp смогут оставлять реакции в группах объявлений, в которых сообщения разрешено отправлять только администраторам сообществ.