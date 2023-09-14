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13:02, 14 сентября 2023Интернет и СМИ

В Госдуме допустили блокировку WhatsApp в России

Хинштейн заявил о возможной блокировке WhatsApp в РФ в случае запуска каналов

Фото: Александр Петросян / Коммерсантъ

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн допустил, что мессенджер WhatsApp могут заблокировать в России после запуска новостных каналов в нем. Об этом написал в Telegram.

«Если WhatsApp действительно запустит информационные русскоязычные каналы, будет правильным пересмотреть отношение к этому мессенджеру вплоть до его блокировки», — заявил Хинштейн.

По мнению депутата, тот факт, что WhatsApp принадлежит корпорации Meta (признана в России экстремистской и запрещена), говорит о том, что публикуемая в каналах информация будет носить антироссийский характер.

Ранее первый заместитель главы комитета по информационным технологиям Госдумы Антон Горелкин заявил, что отношение к мессенджеру на территории России может быть пересмотрено из-за запуска каналов. Другой сотрудник того же комитета, Александр Ющенко прокомментировал это утверждение, назвав запрет WhatsApp преждевременным.

О том, что в мессенджере появятся каналы, стало известно 13 сентября. Утверждалось, что номера телефонов подписчиков будут скрыты от всех, в том числе и от администраторов. Администраторы каналов также смогут сохранять анонимность.

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    Мария Большакова
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