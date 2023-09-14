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10:48, 14 сентября 2023Россия

В Госдуме высказались о возможной блокировке WhatsApp

Депутат Ющенко назвал вопрос о блокировке WhatsApp преждевременным

Фото: Priscilla Du Preez / Unsplash

Поднимать вопрос о блокировке мессенджера WhatsApp пока преждевременно, считает первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Александр Ющенко. Своим мнением он поделился в беседе с «Лентой.ру».

Ранее депутат Госдумы Антон Горелкин сообщил, что официальная позиция по работе WhatsApp в России может быть пересмотрена, если произойдет «расширение функционала в сторону массового распространения информации». Заявление было сделано на фоне запуска функции создания каналов в мессенджере.

«Многие привыкли к WhatsApp, многие пользуются с точки зрения бытовых условий. Да, Meta (признана в России экстремистской и запрещена — прим. «Ленты.ру») находится у нас под запретом Роскомнадзора, и есть определенные санкции. Я думаю, что Горелкин высказал свою точку зрения. Она не обсуждалась ни на комитете, я не слышал ни позицию Роскомнадзора, ни позицию силовых структур, поэтому преждевременно гнать ветер в паруса. Анонсировали — еще не значит показали. Будем смотреть по факту, как это будет работать, насколько это будет критично и будет ли это воздействовать на наших граждан. Есть Telegram-каналы, и далеко недружественные, даже вражеские, и они работают и достаточно активно», — высказался Ющенко.

13 сентября WhatsApp объявил о запуске функции каналов более чем в 150 странах. В компании указали, что это позволит пользователям мессенджера конфиденциально получать обновления о том, что им интересно. Уточняется, что возможность создать канал станет доступна каждому пользователю в ближайшие месяцы.

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