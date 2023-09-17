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12:45, 17 сентября 2023Интернет и СМИ

В Госдуме заявили о невозможности блокировки YouTube

Депутат Хинштейн: блокировки YouTube не будет без адекватной замены

Фото: Priscilla Du Preez / Unsplash

Блокировки YouTube в России не будет без адекватной и полноценной замены. О невозможности блокировки видеосервиса без аналога заявил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн, сообщает «Интерфакс».

«На сегодня адекватной и полноценной замены YouTube в российских аналогах, к сожалению, пока нет, ключевое слово тут — пока», — сказал депутат.

Он отметил, что будет поставлен вопрос, почему до сих пор аналог не был создан и выразил надежду, что он появится в ближайшее время.

Ранее Хинштейн допустил, что мессенджер WhatsApp могут заблокировать в России после запуска новостных каналов в нем. По мнению депутата, тот факт, что WhatsApp принадлежит корпорации Meta (признана в России экстремистской и запрещена), говорит о том, что публикуемая в каналах информация будет носить антироссийский характер.

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    Виктория Кондратьева
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