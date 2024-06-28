В России представили новый аналог YouTube

Разработчики Rteam представили аналог YouTube под названием «Платформа»

В России представили новый аналог американского видеохостинга YouTube, сервис под названием «Платформа». Об этом пишет ТАСС.

Сервис разработала российская IT-компания Rteam. Отмечается, что его презентация проходит в медиацентре Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ).

Интерфейс и функции «Платформы» похожи на YouTube. Известно, что на видеохостинге есть система рекомендаций, инструменты продвижения и аналитики, а в видео доступны субтитры. Кроме того, пользователям будет представлен формат коротких видеороликов.

Система модерации в сервисе подвергает ограничениям контент, нарушающий российские законы, а также продвигающий антироссийскую риторику.

О том, что в России представят новый аналог YouTube, в мае объявил депутат Государственной Думы Антон Горелкин. Он также сообщил, что направил обращение в Роскомнадзор с просьбой подумать о дополнительных мерах воздействия на иностранные сервисы.

Перед этим в правительстве высказались о возможности блокировки YouTube в России. В кабмине отметили, что решений по этому поводу не принималось.