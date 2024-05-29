В Госдуме заявили о подготовке аналога YouTube

Депутат Госдумы Горелкин заявил, что возможный аналог YouTube представят летом

Депутат Государственной думы Антон Горелкин объявил, что в России летом могут подготовить аналог видеохостинга YouTubeР. Его слова передает РИА Новости.

«В скором времени, в конце июня, на комиссии РОЦИТ будет представлен еще один аналог YouTube, возможный… Но аналогов пока стопроцентных нет», — заявил депутат.

По мнению Горелкина, на иностранных хостинг-провайдеров следует оказывать давление. Депутат заявил, что он направил обращение в Роскомнадзор с просьбой подумать о дополнительных мерах воздействия на иностранные сервисы.

Ранее в правительстве России заявили, что решений по блокировке видеохостинга не принималось. В кабмине также подчеркнули, что меры понуждения применяются к компании Google.

Ранее об ограничении работы YouTube высказался пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он заявил, что России нужно развивать Rutube, чтобы он мог конкурировать с YouTube.