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14:21, 28 мая 2024Интернет и СМИ

В правительстве высказались о блокировке YouTube в России

Кабмин сообщил, что решений по поводу блокировки YouTube не принималось

Фото: Annette Riedl / Globallookpress.com

Решений по поводу блокировки в России видеохостинга YouTube не принималось, сообщил кабмин. Об этом пишет ТАСС.

Об ограничении доступа к YouTube правительство высказалось в ответе на направленные к отчету кабмина вопросы депутатов Госдумы. Уточняется, что депутаты поинтересовались, стоит ли на повестке вопрос о блокировке видеохостинга.

«В настоящее время решения об ограничении доступа к видеохостингу YouTube не принимались», — заявили в кабмине. Там также указали, что в отношении компании Google, которой принадлежит сервис, применяются меры понуждения к исполнению требований российского законодательства.

Ранее сообщалось, что в правительстве также высказались о возможной разблокировке соцсети X (бывшая Twitter). Кабмин заявил, что данная мера преждевременна, так как платформа удалила не все материалы, запрещенные в России.

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      Маргарита Щигарева
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