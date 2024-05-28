В правительстве высказались о блокировке YouTube в России

Кабмин сообщил, что решений по поводу блокировки YouTube не принималось

Решений по поводу блокировки в России видеохостинга YouTube не принималось, сообщил кабмин. Об этом пишет ТАСС.

Об ограничении доступа к YouTube правительство высказалось в ответе на направленные к отчету кабмина вопросы депутатов Госдумы. Уточняется, что депутаты поинтересовались, стоит ли на повестке вопрос о блокировке видеохостинга.

«В настоящее время решения об ограничении доступа к видеохостингу YouTube не принимались», — заявили в кабмине. Там также указали, что в отношении компании Google, которой принадлежит сервис, применяются меры понуждения к исполнению требований российского законодательства.

Ранее сообщалось, что в правительстве также высказались о возможной разблокировке соцсети X (бывшая Twitter). Кабмин заявил, что данная мера преждевременна, так как платформа удалила не все материалы, запрещенные в России.