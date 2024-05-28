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13:16, 28 мая 2024Интернет и СМИ

В кабмине ответили на вопрос о возможности разблокировки X

Кабмин назвал разблокировку X преждевременной мерой из-за неудаления материалов

Фото: Priscilla Du Preez / Unsplash

Кабмин РФ назвал разблокировку социальной сети X (бывшая Twitter) преждевременной мерой из-за неудаления платформой запрещенных материалов. Об этом сообщает ТАСС.

В ответ на вопрос о возможности разблокировки X на территории России в Кабмине заявили, что данная мера преждевременна, так как платформа удалила не все материалы, запрещенные в стране.

Социальную сеть Twitter заблокировали в России в марте 2022 года. В Роскомнадзоре приняли такое решение, после того как на платформе ограничили доступ к аккаунтам российских СМИ.

В октябре того же года соцсеть приобрел предприниматель Илон Маск. После покупки Twitter он распустил совет директоров и уволил большую часть сотрудников. В июле 2023 года бизнесмен сменил название соцсети на X, а также ее логотип.

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      Олег Давыдов
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