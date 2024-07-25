В Госдуме предупредили о снижении скорости загрузки YouTube

Депутат Хинштейн: до конца недели скорость загрузки YouTube снизится до 40%

Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн предупредил о снижении скорости загрузки видеохостинга YouTube в России. Об этом он заявил в Telegram.

«До конца текущей недели скорость загрузки YouTube на стационарных компьютерах может снизиться до 40 процентов, а к концу следующей — уже до 70 процентов», — сообщил Хинштейн. По его словам, ограничения коснутся только тех, кто пользуется сервисом на компьютере. Пользователи мобильных устройств не заметят изменений в работе видеохостинга, уточнил депутат.

Хинштейн назвал снижение скорости загрузки YouTube вынужденной мерой. Он пояснил, что этот шаг направлен против самого ресурса, «который по-прежнему считает, что может безнаказанно нарушать и игнорировать законодательство» России.

Ранее глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков сообщил, что в России не ожидается блокировки YouTube. Перед этим официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил об отсутствии планов ограничивать доступ к сервису в стране.