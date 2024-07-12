В Кремле заявили об отсутствии планов блокировать YouTube

Песков заявил, что Россия не планирует ограничивать доступ к YouTube

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о возможных проблемах в работе видеохостинга YouTube. Также он сообщил об отсутствии планов по блокировке сервиса, передает ТАСС.

Журналисты спросили у Пескова, планируют ли власти ограничить доступ к видеохостингу. «Нет, планов таких не было», — заявил представитель Кремля.

Также, по словам пресс-секретаря президента, России известно о проблемах с оборудованием у компании Google, которое не обновляется уже более двух лет. По его словам, других объяснений новостям о предстоящих трудностях в работе YouTube не может быть.

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что в России есть качественные альтернативы YouTube. Он выразил уверенность в том, что российские платформы смогут воспользоваться проблемами с видеохостингом и привлечь зрителей и производителей контента.

Утром 12 июля «Ростелеком» сообщил, что в России могут возникнуть проблемы в работе YouTube. В компании заявили, что сложности связаны с технической проблемой со стороны Google.