Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
13:01, 12 июля 2024Интернет и СМИ

В Кремле заявили об отсутствии планов блокировать YouTube

Песков заявил, что Россия не планирует ограничивать доступ к YouTube

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о возможных проблемах в работе видеохостинга YouTube. Также он сообщил об отсутствии планов по блокировке сервиса, передает ТАСС.

Журналисты спросили у Пескова, планируют ли власти ограничить доступ к видеохостингу. «Нет, планов таких не было», — заявил представитель Кремля.

Также, по словам пресс-секретаря президента, России известно о проблемах с оборудованием у компании Google, которое не обновляется уже более двух лет. По его словам, других объяснений новостям о предстоящих трудностях в работе YouTube не может быть.

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что в России есть качественные альтернативы YouTube. Он выразил уверенность в том, что российские платформы смогут воспользоваться проблемами с видеохостингом и привлечь зрителей и производителей контента.

Утром 12 июля «Ростелеком» сообщил, что в России могут возникнуть проблемы в работе YouTube. В компании заявили, что сложности связаны с технической проблемой со стороны Google.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Большакова
      Обсудить
      Последние новости

      Контрактник открыл стрельбу в воинской части в Белгородской области и сбежал с автоматом. Есть погибшие

      В Японии предрекли России высокую цену за украинский конфликт

      Tesla перенесет презентацию своей главной разработки

      В Раде допустили возможность мобилизации ограниченно годных украинцев моложе 25 лет

      Двое мигрантов удерживали и истязали в квартире 16 детей

      Врач оценила допустимость алкоголя для пытающихся похудеть

      Обвиняемую по делу о фейках о Российской армии педиатра из Москвы восстановили на работе

      Сбежавшего с места ДТП российского чиновника наказали

      В Казахстане предотвратили теракт в госучреждении

      На Украине заявили о желании получить 130 истребителей F-16

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше