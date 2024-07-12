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12:05, 12 июля 2024Интернет и СМИ

В Госдуме заявили о качественных альтернативах YouTube

Депутат Хинштейн: российские альтернативы YouTube могут привлечь пользователей

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявил на фоне новостей о проблемах с видеохостингом YouTube, что в России есть качественные альтернативы сервиса. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«В России есть качественные альтернативы — уверен, что Rutube и VK смогут воспользоваться упадком YouTube, привлечь больше контентмейкеров и зрителей на свои площадки», — заявил он.

Он также уточнил, что российские пользователи часто сталкивались с проявлением цензуры на платформе. Ее, по словам депутата, нет на российских сервисах.

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