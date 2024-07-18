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12:22, 18 июля 2024Интернет и СМИ

В Совфеде заявили об отсутствии планов блокировать YouTube

Сенатор Пушков заявил, что в России не планируют блокировать YouTube

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков оценил вероятность блокировки видеохостинга YouTube в России. Его слова приводит РИА Новости.

«Насколько я знаю, блокировки YouTube не ожидается», — заявил Пушков об отсутствии планов по блокировке видеохостинга в России.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в России не планируют блокировать YouTube. Он уточнил, что России известно о проблемах с оборудованием у Google, из-за которых у пользователей могут возникнуть трудности при воспроизведении видео на платформе.

12 июля «Ростелеком» сообщил, что в России могут появиться проблемы в работе YouTube. Отмечалось, что причиной этому могут стать технические сложности со стороны Google.

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