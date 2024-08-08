Россиян начали обманывать с помощью приложений для ускорения работы YouTube

Мошенники начали обманывать россиян с помощью приложений для ускорения YouTube

Мошенники начали обманывать россиян с помощью приложений, которые якобы должны ускорить работу видеохостинга YouTube. Об этом сообщают «Известия».

Отмечается, что в интернете увеличилось количество приложений, создатели которых обещают решить проблему с низкой скоростью загрузки YouTube. Многие из таких программ были созданы мошенниками.

«Как правило, пользователи заражаются вирусами типа Remote Access Tool или Remote Access Trojan, которые позволяют злоумышленникам получить дистанционный доступ к инфицированному компьютеру», — говорится в материале. В результате мошенники могут украсть личные данные владельца зараженного устройства.

25 июля депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил о замедлении YouTube в России. По его словам, скорость загрузки видео на платформе снизится до 70 процентов. Как объяснил парламентарий, эта мера направлена против администрации видеохостинга, которая нарушает российское законодательство.