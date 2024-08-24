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21:58, 24 августа 2024Интернет и СМИ

Steam в третий раз внесли в реестр запрещенных сайтов

Роскомнадзор в третий раз внес Steam в реестр запрещенных сайтов

Фото: Steam

Роскомнадзор в третий раз внес домен Steam Community в реестр сайтов, которые содержат запрещенную информацию. Об этом свидетельствуют данные на сайте ведомства.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале заявила, что причины внесения ей неизвестны:

«Поскольку это происходит уже не в первый раз, видимо, среди обсуждений были какие-то запрещенные материалы. В прошлые разы после того, как ресурс удалял материалы, из реестра его исключали», — отметила Мизулина.

В феврале Роскомнадзор вносил сайт сообщества популярного цифрового магазина видеоигр в реестр порталов с запрещенной информацией. Также Steam вносили в перечень в 2015 году. Платформу блокировали из-за материала, призывающего к употреблению наркотиков.

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      Юлия Мискевич
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