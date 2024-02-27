Сайт сообщества Steam внесли в реестр запрещенных ресурсов

Сайт сообщества Steam внесли в реестр порталов с запрещенной информацией

Роскомнадзор внес сайт сообщества популярного цифрового магазина видеоигр Steam в реестр порталов с запрещенной информацией. Об этом свидетельствуют данные реестра.

Ресурс steamcommunity.com добавили в реестр на основании решения МВД. Конкретная причина этой меры не приводится.

Как отмечает Baza, Роскомнадзор в 2015 году вносил Steam в перечень запрещенных сайтов. Платформу блокировали из-за материала, призывающего к употреблению наркотиков.