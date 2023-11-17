Роскомнадзору разрешили блокировать сайты с методами обхода ограничений

Роскомнадзор сможет блокировать сайты со способами обхода ограничений

Правительство России разрешило Роскомнадзору вносить в Единый реестр запрещенной информации сайты, которые содержат информацию о способах обхода блокировок других онлайн-ресурсов. Соответствующее постановление размещено на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, в правилах появилось новое основание для возможного включения в перечень. Оно касается «информации о способах, методах обеспечения доступа к информационным ресурсам и (или) информационно-телекоммуникационным сетям», доступ к которым ограничен на территории России.

Сейчас в реестр запрещенных данных, в частности, включены сведения о способах изготовления и использования наркотиков, материалы с порнографическими изображениями несовершеннолетних, информация о способах совершения самоубийства и сведения с предложениями о дистанционной продаже алкоголя в розницу.

Ранее в Минцифры объяснили, по какому принципу будут блокироваться сервисы VPN в России. В ведомстве заявили, что доступ будет ограничен только к тем из них, которые угрожают безопасности функционирования интернета. Решение о фильтрации по конкретным сервисам и протоколам VPN будет приниматься на основании решения экспертной комиссии.