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03:25, 12 ноября 2023Интернет и СМИ

В Минцифры объяснили принцип блокировки VPN в России

Минцифры заявило о блокировке в РФ только угрожающих безопасности VPN-сервисов

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

В Минцифры объяснили, по какому принципу будут блокироваться сервисы VPN в России. В ведомстве заявили, что доступ будет ограничен только к тем из них, которые угрожают безопасности функционирования интернета, передает РИА Новости.

Решение о фильтрации по конкретным сервисам и протоколам VPN будет приниматься на основании решения экспертной комиссии, уточнили в министерстве.

«Может осуществляться фильтрация конкретных VPN-сервисов и VPN-протоколов на мобильной сети связи для зарубежного трафика, которые определены как угроза», — говорится в ответе Минцифры на обращение фракции «Новые люди».

В ведомстве уточнили, что затруднение ограничения доступа к информации в интернете, если таковое ограничение предусмотрено по закону, расценивается как угроза безопасности.

Ранее заместитель председателя совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин обратился в Роскомнадзор с просьбой заблокировать в России 51 VPN-сервис. Политик пояснил, что многие из этих сервисов популярны у пользователей и продолжают предоставлять доступ к запрещенным на территории страны ресурсам, включая ряд соцсетей.

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев сообщил, что Роскомнадзор не будет блокировать ряд VPN, которые соблюдают российское законодательство. У ведомства есть перечень таких сервисов для обхода блокировок.

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