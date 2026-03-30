17:20, 30 марта 2026

В Госдуме высказались об увеличении продолжительности рабочего дня

Кирилл Луцюк
СюжетЧетырехдневная рабочая неделя:

В России нужно не увеличивать продолжительность рабочей недели или рабочего дня, а повышать производительность труда, считает председатель комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Его процитировала радиостанция «Говорит Москва».

По его словам, ему ближе дискуссии о введении четырехдневной рабочей недели. Кроме того, нельзя допускать снижения доходов граждан или перегружать бизнес. При этом он подчеркнул, что в Государственной думе нет законопроектов, которые бы предполагали увеличение продолжительности рабочей недели или рабочего дня.

«Нам нужно, чтобы люди меньше работали и больше отдыхали», — заверил парламентарий.

Кроме того, в интервью ТАСС он заявил, что не видит перспектив у предложений о шестидневной рабочей неделе или 12-часовом рабочем дне.

«Вводить повсеместно новые нормы, я считаю, что не время, не место, и работники просто не поймут», — убежден Нилов.

До этого миллиардер Олег Дерипаска заявил, что единственным выходом из нынешнего экономического кризиса в России станет введение 12-часового рабочего дня и шестидневной рабочей недели. Именно так, по его словам, можно пережить период тяжелой трансформации от глобальных возможностей к региональным со множеством ограничений.

    Последние новости

    «Этот путь придется пройти». Зачем миллиардер Дерипаска призывает россиян «собраться» и работать шесть дней в неделю по 12 часов?

    Российская гимнастка не повернулась к флагам во время гимна Украины

    В Госдуме ответили призвавшему ввести 12-часовой рабочий день миллиардеру

    Китай успешно запустил ракету Kinetica-2

    Рост российского рынка акций объяснили

    В Москве выявили британского шпиона

    Страна НАТО купила рекордное количество российской стали

    Верховный суд запретил отбирать у нарушителей машины при одном условии

    Директор детского сада украла 243 миллиона рублей ради походов на реслинг

    Германия арестовала украинца по обвинению в шпионаже

    Все новости
