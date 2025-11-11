Лоза жестко ответил Соседову на критику

Певец Юрий Лоза призвал не слушать мнение Сергея Соседова о своем творчестве

Певец Юрий Лоза резко ответил на обвинения музыкального критика Сергея Соседова, который заявил, что автор хита «Плот» «впустую потратил жизнь». Об этом исполнитель рассказал порталу «Страсти».

Лоза заявил, что Соседов не дотягивает в своей компетентности до Виссариона Белинского и Александра Бенуа, так как те «были в материале» и сами преуспели в искусстве.

«Соседов сам ничего не умеет, еще и слишком занят собой любимым. К его мнению не стоит прислушиваться, он понятия не имеет о моей деятельности в последнее время», — заявил Лоза.

Также артист сообщил, что участие Соседова в жюри по каверам не делает его экспертом во всех областях культуры.

Известно, что Соседов посоветовал Лозе вместо критики молодежи написать новый хит, потому что он уже стал «пережитком прошлого» без аудитории.

