Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
15:57, 11 ноября 2025Культура

Лоза жестко ответил Соседову на критику

Певец Юрий Лоза призвал не слушать мнение Сергея Соседова о своем творчестве
Андрей Шеньшаков

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Певец Юрий Лоза резко ответил на обвинения музыкального критика Сергея Соседова, который заявил, что автор хита «Плот» «впустую потратил жизнь». Об этом исполнитель рассказал порталу «Страсти».

Лоза заявил, что Соседов не дотягивает в своей компетентности до Виссариона Белинского и Александра Бенуа, так как те «были в материале» и сами преуспели в искусстве.

«Соседов сам ничего не умеет, еще и слишком занят собой любимым. К его мнению не стоит прислушиваться, он понятия не имеет о моей деятельности в последнее время», — заявил Лоза.

Также артист сообщил, что участие Соседова в жюри по каверам не делает его экспертом во всех областях культуры.

Известно, что Соседов посоветовал Лозе вместо критики молодежи написать новый хит, потому что он уже стал «пережитком прошлого» без аудитории.

Ранее стало известно, что певец Юрий Лоза заявил о важности религиозного образования и призвал учить молитвам и патриотизму.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Уровень смертности почти 100 процентов». В ВСУ вспыхнула болезнь времен Первой мировой. Почему в ее распространении винят дроны?

    Лавров связал вступление Прибалтики в ЕС с ростом русофобии

    Жители Подмосковья пожаловались на повреждения квартир при обрушении спорткомплекса

    Противника Эрдогана захотели приговорить к 2352 годам тюрьмы

    Российские маркетплейсы взяли на себя дополнительные обязательства

    Лавров раскрыл детали ноты для США с требованиями по Украине

    Россиянам раскрыли стоимость отдыха на море на Новый год

    Лавров обратился с призывом к Евросоюзу

    Действия пьяного россиянина привели к реальному сроку лишения свободы

    Тарасова прокомментировала помолвку Медведевой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости