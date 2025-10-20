Лоза заявил о важности религиозного образования

Юрий Лоза: Детей нужно учить молитвам и патриотизму

Певец Юрий Лоза рассказал о том, чему важно научить ребенка. Его цитирует «Газета.Ru».

«Религиозное образование неплохо, чтобы он имел: знал, как обратиться к Всевышнему, если у него возникнут какие‑то проблемы. Чтобы он знал, какую‑то молитву, потому что в окопах, как известно, атеистов нет, и когда он захочет обратиться, желательно, чтобы он знал, как это делать», — отметил музыкант.

Также Лоза выразил мнение, что патриотизм «должен воспитываться в семье». «И, конечно же, к этому должна подключиться школа; все общественные институты и государство должны быть в этом плане заинтересованы», — добавил он.

Ранее Юрий Лоза выступил с критикой российской исполнительницы Клавы Коки (настоящее имя — Клавдия Высокова), которая провела в Москве сольный концерт, посвященный десятилетию ее карьеры. По его мнению, артистка «ничем не запомнится» слушателям.